Obstbauern verteilen zum Start der Ernte Äpfel

Obstbauern in Deutschland und in der Region Heilbronn-Franken verteilen am Samstag zum Start der Apfelernte auf zahlreichen Märkten und in Einkaufszentren Äpfel. Sie wollen so für das Obst aus der Region und die klimafreundlicheren kurzen Transportwege werben. Obstbauer Andreas Frank aus Weinsberg-Gellmersbach (Kreis Heilbronn) sagte dem SWR: "Momentan werden an Äpfeln die Sorten Delbarestival, Santana und Elstar geerntet." Es sei richtig gut auf Flächen, die im vergangenen Jahr weniger Äpfel hatten und auch auf den Höhenlagen. Tiefer gelegene Flächen seien unter Umständen etwas mager ausgestattet, so Frank.