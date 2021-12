Gemeinderat: Weiter keine Rückkehr für Bürgermeisterin

Die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) haben eine weitere Zusammenarbeit mit der vorläufig suspendierten Bürgermeisterin Heike Naber (parteilos) erneut ausgeschlossen. Das erklärten sie schriftlich, nachdem das Verwaltungsgericht Stuttgart die vorläufige Amtsenthebung der Bürgermeisterin als rechtswidrig aufgehoben hatte. Eine weitere Zusammenarbeit mit Frau Naber sei für den Gemeinderat und auch die Verwaltung keinesfalls mehr zumutbar, das Vertrauen sei nachhaltig und unwiederbringlich zerstört. So schreiben es die drei Listensprecher Ulrich Roth (AWV), Roland Landwehr (CDU) und Klaus Lahr (SPD). Und sie verweisen auf die laufenden Strafanzeigen gegen Naber, in denen es zum Beispiel um den Verdacht der Urkundenfälschung im Amt gehe. Die Unterzeichner erwarten, dass dieses Verfahren entscheidend in der Auseinandersetzung sei. Deshalb das Resümee: Es werde keine Rückkehr für Frau Naber geben, solange kein endgültiges Urteil vorliegt.