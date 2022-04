Neuer Tafelladen in Heilbronn vorgestellt

In Heilbronn ist am Freitagabend der neue Laden der Tafel vorgestellt worden. Ab Montag können die ersten Kunden in der Goppeltstraße 20 einkaufen.

Mit Hilfe von Kaufland und anderen Unternehmen wurde ein 120 Quadratmeter großer Bereich im Zentrallager der Tafeln zu einem modernen Laden umgebaut. Zurzeit hat die Tafel in Heilbronn zwischen 100 und 120 Kunden täglich, sagte der zukünftige Tafelleiter Marco Schönberger dem SWR. Der Umzug vom bisherigen Standort in der Cäcilienstrasse in das Zentrallager spare Kosten und Wege. Großes Interesse bei der offiziellen Vorstellung des neuen Tafelladens in der Goppeltstraße. SWR Raphael Moos Das Tafel-Team besteht aus 12 Festangestellten und rund 250 Ehrenamtlichen, die zum Beispiel beim Sortieren, Verkaufen oder Ausfahren der Ware helfen. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks Heilbronn, Karl Friedrich Bretz, im Lager der Tafeln. SWR Raphael Moos Die Tafel sei immer auch eine Begegnungsstätte für Menschen und ein Ort mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln, sagte Dekan Christoph Baisch bei der Vorstellung. Im Anschluss segnete er den neuen Laden. Der Kassenbereich im neuen Tafelladen in der Heilbronner Goppeltstraße 20. SWR