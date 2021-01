In Neckarsulm ist eine 26 Jahre alte Frau in der Nacht zum Sonntag auf Polizisten losgegangen. Wegen massiver Ruhestörung in der Innenstadt waren die Beamten gerufen worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Lärm sei von der 26jährigen Bewohnerin einer Wohngemeinschaft ausgegangen. Als die Frau ihre Personalien angeben sollte, habe sie geschrien, die Polizisten beleidigt und nach ihnen getreten, so die Mitteilung weiter. Sie habe die Nacht schließlich in Polizeigewahrsam verbracht und müsse jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.