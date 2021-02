per Mail teilen

Vor dem Heilbronner Landgericht muss sich ab Freitag ein Mann wegen schweren Menschenhandels verantworten. Der Mann soll von Ende 2015 bis Herbst 2016 zwei Frauen in Heilbronn zur Prostitution gezwungen haben und dabei einen erheblichen Anteil der Einnahmen für sich behalten haben. Bei einer dritten Frau hatte er ebenfalls versucht, sie zur Prostitution zu zwingen, war aber gescheitert. In allen Fällen soll er die Frauen bedroht haben. Der Angeklagte war bereits im Dezember 2017 wegen Raubdelikten zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Kurz nachdem er entlassen wurde, kam er wegen der erneuten Anklage des Menschenhandels wieder in U-Haft. Es sind sechs Zeugen geladen, mit einem Urteil wird Anfang März gerechnet.