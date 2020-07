In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Mopedfahrer am Wochenende von der Straße abgekommen und in einen Bach gestürzt. Eine Frau bemerkte ein abgerissenes Schild auf der Straße, hielt an und fand kurz darauf den schwer verletzten 17-Jährigen im Eselsbach. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.