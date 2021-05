In Stimpfach im Kreis Schwäbisch Hall sind am Samstagmittag fünf Menschen auf der B290 bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein Autofahrer an der Abzweigung Appensee auf ein wartendes Auto aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls geriet eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr. Dort stürzten zwei Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Erst gegen 13:30 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.