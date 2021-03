Der Geschäftsführer des Modeparks Röther mit Firmensitz in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) wirft in einem offenen Brief der Landesregierung ein "beschämendes Krisenmanagement" vor. Es sei nicht in erster Linie die Pandemie, die dem Modepark zu schaffen mache, sondern der politische Umgang damit. Alle Gutachten würden belegen, so Michael Röther, dass die Ansteckungsgefahr im stationären Handel gering sei. Die Politik schließe aber unbefristet die Geschäfte und nehme den Betrieben die Existenzgrundlage. Mit nicht mehr nachvollziehbaren Verordnungen werde die Vielfältigkeit der Städte zerstört. "Öffnen Sie bitte endlich die Branchen, die kein Pandemierisiko sind und halten sie dieser dauerhaft offen", fordert der Chef des Modeparks mit über 2.100 Mitarbeitern und 45 Filialen bundesweit.