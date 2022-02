per Mail teilen

Bei einer Messerstecherei sind in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) in der Nacht auf Sonntag sechs Männer zwischen 15 und 26 Jahren verletzt worden. Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber im Großeinsatz. Bisher konnten zehn Personen mit der Auseinandersetzung in Verbindung gebracht werden. Bei den Beteiligten soll es sich um rivalisierende Gruppen handeln. Die Hintergründe sind noch unklar. Gegen zwei Brüder wurde Haftbefehl erlassen.