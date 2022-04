per Mail teilen

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) wird am Freitagvormittag im Rathaus in seine zweite Amtszeit verpflichtet. Bei der Wahl am 6. Februar hatte er 81,5 Prozent der Stimmen erhalten. Redner sind unter anderem der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) sowie Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne).