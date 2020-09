per Mail teilen

In Schwäbisch Hall-Sulzdorf haben sich bei einer privaten Feier mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Schwäbisch Haller Landratsamt am Freitag mit.

Laut Landratsamt seien nach einem 18. Geburtstag in Schwäbisch Hall-Sulzdorf mindestens sieben Menschen positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt hat eine Anwesenheitsliste von den Partygästen und die ermittelten Personen bereits aufgefordert, sich testen zu lassen.

Folgefälle mit Corona-Infektionen in Schulen

Nicht auszuschließen ist, dass auch Gäste auf der Party waren, die nicht per Liste erfasst sind. Im Zusammenhang mit der Party gibt es bereits mehrere Folgefälle, auch in Schulen anderer Landkreise. Zudem bestand ein Kontakt zu Schwäbisch Haller Grundschulkindern – zwei Klassen müssen nun in Quarantäne, heißt es.

Am Donnerstagnachmittag wurden vom Kreis Schwäbisch Hall sieben neue Corona-Fälle gemeldet, in den letzten sieben Tagen gab es 32 Neuinfektionen.

Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis

Auch der Main-Tauber-Kreis registriert wieder Corona-Fälle: Es wurden sechs neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet, unter anderem aus Lauda-Königshofen und Wittighausen. Es handelt sich dabei um mindestens drei Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen und zwei, die aus einem Risikogebiet zurückkamen.