Die Mainfähre bei Wertheim-Mondfeld ist vorübergehend außer Betrieb. Sie ist am Freitagabend mit einem Schiff zusammengestoßen. Wie groß der Schaden ist, müsse erst untersucht werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Deshalb bleibe offen, wann die Fähre wieder in Betrieb gehen könne.