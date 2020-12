Die am kommenden Donnerstag geplante Feier zur Übergabe der Mainfähre in Wertheim-Mondfeld (Main-Tauber-Kreis) ist abgesagt. Das teilte die Stadt Wertheim heute mit. Hintergrund seien die Corona-Beschränkungen, nicht der Unfall am Freitagabend, bei dem die Fähre beschädigt worden war, so die Stadt. Sie geht davon aus, dass die Fähre ihren Betrieb bald wieder aufnehmen kann. Die Mainfähre war fünf Generationen lang von der Familie Hörnig betrieben worden. Nach dem Ruhestand des letzten Besitzers wurde sie unter anderem von den Städten Wertheim und Prozelten übernommen. Dies sollte am Donnerstag offiziell gefeiert werden.