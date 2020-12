per Mail teilen

Die Betreiber des Mainhafens Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hoffen, dass die Fähre zwischen Mondfeld und Stadtprozelten heute wieder repariert werden kann. Sie war am Samstag mit einem Frachtschiff zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, der Betrieb musste aber vorerst eingestellt werden. Mainhafen-Geschäftsführer Helmut Wießner sagte dem SWR: "Die Fähre hat ein Frachtschiff gerammt. Am Frachtschiff gibt es kaum Schäden, ein paar Farbschäden. Bei der Fähre ist die Scheibe am Führerhaus kaputt gegangen. Das Führerhaus selbst ist leicht demoliert. Und ein paar Bohlen sind kaputt gegangen. Wir wissen nicht genau, wann die Fähren kommen können. Wir brauchen Metallfirmen, wir brauchen Schreiner und wir brauchen einen Glaser. und die Firmen zusammenzubringen, wird nicht ganz einfach werden. Wir hoffen, dass es möglichst schnell geht."