Keimbelastete Matjesfilets: Warenrückruf bei Lidl

Ein norddeutscher Lebensmittelhersteller ruft Matjesfilets zurück, die bei dem Discounter Lidl mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) verkauft wurden. In den Fischfilets sei der Keim Listeria monocytogenes nachgewiesen worden, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mit. Konkret gehe es um die 256-Gramm-Packung "Nautica Edle Matjesfilets Nordische Art" sowie das Produkt "Nautica Edle Matjesfilets nach nordischer Art mit Zwiebeln" (236 Gramm) und "Nautica Edle Matjesfilets nach nordischer Art mit Gartenkräutern" (225 Gramm) der Firma Hanseatic Delifood mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7.12.21 und der Chargen-Nummer L212451. Nach Lidl-Angaben wurden die Produkte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen verkauft. Der nachgewiesene Keim kann schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen mit Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes, so das BVL. Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Lebensmittel nicht verzehren, warnte das Amt.