Mit geringer Beteiligung haben sich Atomkraftbefürworter am Vormittag in Heilbronn versammelt. Auf einer Kundgebung mit rund 15 Personen forderten sie den Erhalt der deutschen Atomkraftwerke. Organisator ist der Verein Nuklearia. Er argumentiert, dass Kernkraft Kohlendioxid-Emissionen vermindere. Eine zweite Kundgebung plant der Verein am Nachmittag am Atomkraftwerk in Neckarwestheim.