Die Stadt Heilbronn soll ein Konzept zum Umgang mit schrottreifen und vergessenen Fahrrädern bekommen. Das Konzept sieht immer wieder Räumungsaktionen in der Innenstadt und an Fahrradstellplätzen vor. Schrottreife Fahrräder sollen vom Ordnungsamt mindestens vier Wochen vorher mit einer Banderole markiert werden. Danach werden sie eingesammelt und drei Monate auf der Deponie Vogelsang eingelagert. Innerhalb dieser Zeit können Eigentümer sich beim Amt für Straßenwesen melden, wenn sie ein Rad wiederhaben wollen. Darüber hinaus prüft die Polizei, ob sich gestohlene Räder darunter befinden. Vergessene nicht schrottreife Räder bleiben in der Stadt an Ort und Stelle. Denn hier gebe es keine rechtliche Handhabe, heißt es.