Knapp 7.000 Unterstützer für Erhalt des Völkleswaldhofes

per Mail teilen

Knapp 7.000 Menschen haben die change.org-Petition zum Erhalt des Völkleswaldhofes in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) unterzeichnet. Ziel ist es, dass die Betreiberfamilie Frey den Hof weiterführen kann. Der in diesem Jahr auslaufende Pachtvertrag wurde von der Eigentümerstiftung "Aktion Kulturland" nicht verlängert. Die Pächterfamilie habe mehrfach versucht, nach rund 30 Jahren auf dem Hof, auch weiterhin den Hof und die zugehörigen Flächen zu bewirtschaften. Der Völkleswaldhof ist ein mehrfach ausgezeichneter Betrieb und einer der letzten mit einer Vorzugsmilchproduktion. Die Stiftung zeige sich jedoch nicht verhandlungsbereit, so Anja Frey vom Völkleswaldhof. Auf SWR-Anfrage teilt die Stiftung mit, das Pachtverhältnis sei durch mehrere Vorkommnisse belastet und werde deshalb nicht fortgeführt.