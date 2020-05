In der Region Heilbronn-Franken sind für dieses Wochenende nur wenige Demonstrationen angemeldet worden. Die angemeldeten Teilnehmerzahlen schwankten zwischen drei und zwanzig Personen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. So sei eine kleine Kundgebung auf dem Heilbronner Kiliansplatz geplant. Nicht immer gehe es um die Corona-Beschränkungen, auch Kurden und die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) hätten Demos angekündigt. Die Polizei rechnet mit einem ruhigen Verlauf. Auf beliebte Ausflugsziele, wie den Breitenauer See (Kreis Heilbronn), habe sie ein Auge, so der Sprecher weiter. Aufgrund der Wettervorhersage rechne er jedoch hier nicht mit größeren Menschenansammlungen.