Kita-Warnstreik: Kundgebungen in Heilbronn und Crailsheim

Die Gewerkschaft ver.di hat zu den Warnstreiks in den kommunalen Kitas Anfang kommender Woche Kundgebungen in Heilbronn und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) angekündigt. In den Tarifverhandlungen sei vonseiten der Arbeitgeber beim Thema Entlastung bisher kein Entgegenkommen erkennbar, teilte Katharina Kaupp von ver.di Heilbronn-Neckar-Franken mit. Die Gewerkschaft möchte unter anderem eine bessere Eingruppierung der Beschäftigten erreichen. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände wies diese Forderung zurück. Die Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern sei in den letzten Jahren bereits so stark gestiegen, dass sie deutlich höher ist als in anderen Berufsgruppen im öffentlichen Dienst, heißt es. Eine Erzieherin mit acht Jahren Berufserfahrung bekomme beispielsweise 3.800 Euro brutto monatlich plus betriebliche Altersvorsorge und etwaige Leistungsentgelte.