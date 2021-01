Die Gemeinden der katholischen Kirche Heilbronn haben bei der Digitalisierung größeren Nachholbedarf. Zum Beispiel bei Videokonferenzen oder dem Online-Unterricht. Das ergab eine interne Umfrage im Zuge der Corona-Pandemie, sagte Dekan Roland Rossnagel dem SWR:

"Die Gemeinden vermissen vor allen Dingen ihre digitale Kompetenz. Das ist ganz klar, ja. Also sowohl jetzt was Hardware angeht, dass sie sagen, wir brauchen da Geräte und Programme, usw. aber auch wie wir damit sinnvollerweise umgehen. Also das ist etwas, was in jeder Gemeinde rückgemeldet worden ist."