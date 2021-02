per Mail teilen

Der Gemeinderat von Pfaffenhofen im Kreis Heilbronn hat am Mittwochabend ein Konzept für die Kandidaten-Vorstellung zur Bürgermeisterwahl verabschiedet. Die Präsentation soll pandemiebedingt online stattfinden. Alle Kandidaten sollen sich in einem maximal 15-minütigen Video vorstellen dürfen. Ab Anfang März hat die Bevölkerung dann die Möglichkeit, sich die Videos anzusehen. Auch Fragen sind möglich, diese können im Vorfeld online gestellt werden. Alternativ ist es auch möglich einen Vordruck auszufüllen und einzureichen. Bis zum Wahltermin am 14. März sollen die Videos auf der Homepage der Gemeinde abrufbar sein.