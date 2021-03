per Mail teilen

In Heilbronn wurden heute die acht Sieger des "Jugend Forscht"-Landeswettbewerbs bekannt gegeben. Insgesamt haben am Entscheid 69 Projekte teilgenommen - Höchststand, so die Veranstalter. Die prämierten Projekte stehen damit im Mai im Bundesfinale. Aus Heilbronn-Franken waren keine Preisträger dabei.