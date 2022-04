Inzidenzen sinken - Heilbronner SLK-Kliniken lockern Besuchsregeln

per Mail teilen

In der Region Heilbronn-Franken sind die Sieben-Tage-Inzidenzen teilweise weiter gesunken. Mittlerweile liegen laut Landesgesundheitsamt nur noch der Kreis Schwäbisch Hall mit 1.096,7 und der Landkreis Heilbronn mit 1.173,3 über der Tausendermarke. Der Hohenlohekreis (947,1), der Main-Tauber-Kreis (900,6) und die Stadt Heilbronn (915,7) sind nicht mehr vierstellig. An den Heilbronner SLK-Kliniken werden derweil die Besuchsregeln gelockert. Ab Mittwoch, 13. April, gilt dort die 3G-Regel, teilte Sprecher Mathias Burkardt mit. Um zügig ins Klinikum zu kommen, sollten die Testnachweise idealerweise mitgebracht werden. Antigentests könnten jedoch auch in den Testzentren der Kliniken gemacht werden, heißt es.