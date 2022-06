Investorensuche für Aquatoll Thema im Gemeinderat

Im Neckarsulmer Gemeinderat (Kreis Heilbronn) geht es am Abend um die Investorensuche für das derzeit geschlossene Erlebnisbad Aquatoll. Das Aquatoll ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung ist teuer. Die Stadt will das Bad nicht weiter betreiben. In der heutigen Gemeinderatssitzung sollen die Rahmenbedingungen festgelegt werden, unter denen sich die Stadt einen privaten Weiterbetrieb Erlebnisbades vorstellen könnte. Weiteres Thema ist das Integrierte Mobilitätskonzept. Die kommunale Verkehrsplanung in Neckarsulm soll neu ausgerichtet werden.