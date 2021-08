Diese Woche läuft noch die Impf-Aktion „Dran bleiben“ des Landes. Auch in Heilbronn-Franken gibt es noch einige Aktionen für einen schnellen Impfschutz. Im Main-Tauber-Kreis kommt heute das mobile Impfteam von 15 bis 19 Uhr in die Rotkreuzklinik in Wertheim. Das Angebot gilt für Erwachsene und erfordert keinen Termin. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Ein Zweittermin ist daher nicht nötig. Und im Hohenlohekreis macht heute und Morgen der Impfbus unter dem Motto „Geimpft in die Ferien“ Halt an der Bergstation der Bergbahn in Künzelsau-Taläcker. Von 14 bis 19 Uhr gibt es hier ebenfalls den Impfstoff von Johnson & Johnson ohne Termin. Am Freitag gilt dann dasselbe Angebot von 8 bis 18 Uhr im Kreisimpfzentrum in Öhringen.