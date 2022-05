Feuerwehr wegen Schwefelkalkbrühe im Einsatz

In Ilsfeld-Wüstenhausen (Kreis Heilbronn) ist am Wochenende Schwefelkalkbrühe in die Kanalisation und in den Gruppenbach geflossen. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt besteht laut Landratsamt nicht. Ein Landwirt hatte offenbar einen fast leeren 1000-Liter-Tank des Spritzmittels ausgewaschen. Die milchige, stinkende Flüssigkeit gelangte so in die Kanalisation. "Nach dem Fischsterben 2019 in der Schozach waren wir entsprechend sensibel", sagte Ilsfelds Feuerwehrkommandant Steffen Heber dem SWR. Die Feuerwehr habe den Kanal mit Dichtkissen abgedichtet und die Flüssigkeit durchspülen lassen. Durch die starke Verdünnung habe die Fachberaterin Chemie vom Landratsamt dann aber Entwarnung geben können. Die Feuerwehr war mit 36 Leuten über Stunden im Einsatz. Die Kosten dafür werden dem Landwirt in Rechnung gestellt, so Heber.