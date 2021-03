per Mail teilen

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zu einer Pkw-Kundgebung am Freitagmittag aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 250 Fahrzeugen, die sich auf dem Parkplatz des Aquatoll versammeln, davon etwa 150 von Mitarbeitern des Audi-Werks. Die Reden werden sowohl über die Außenbeschallung als auch über eine Ukw-Frequenz (wie im Autokino) übertragen.