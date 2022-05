Intercity-Anschluss in Heilbronn gekippt

Eigentlich hatte es die Bahn versprochen: Bis 2028 soll ein Intercity in Heilbronn halten. In den Planungen spielt das aber offenbar keine Rolle mehr.

Für Klaus Mandel, den Direktor des Regionalverbandes Heilbronn-Franken ist die Lage ziemlich klar. Er ließ sich von Experten informieren und bekam folgendes Bild: Im sogenannten Deutschlandtakt 2030, dem Konzept der Bahn für einen deutschlandweit abgestimmten Fahrplan, ist keine Rede mehr von einem IC-Halt in Heilbronn.

IC-Halt wichtig für wachsende Region

Vor sieben Jahren hatte die Bahn noch angekündigt, dass es bis 2028 eine Intercity-Linie Stuttgart-Würzburg-Bamberg mit Halt in der Käthchen-Stadt geben soll. Die Abkehr davon ist, so Mandel, mit den Ansprüchen einer prosperierenden Region nicht vereinbar.

Heilbronn-Franken erbringe neun Prozent des Bruttoinlandproduktes in Baden-Württemberg, Heilbronn sei eine "Regiopole". Solche Oberzentren sollten durch den Schienen-Fernverkehr bedient werden.

Der IC-Halt am Hauptbahnhof Heilbronn steht auf der Kippe SWR

Enttäuschung in Heilbronn - Stadt sucht Gespräch mit Bahn

Hans-Martin Sauter vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) aus Neuenstadt (Kreis Heilbronn) ist gar nicht überrascht: "(...) weil wir schon vor Jahren immer der Meinung waren, das das eine Luftnummer war vom Verkehrsministerium." Damit habe man doch nur die Entscheidungsträger der Region ruhigstellen wollen.

Jetzt sind diese Entscheidungsträger naturgemäß eher aufgeschreckt. Die Stadt Heilbronn teilte mit: Sollte sich der IC-Anschluss verzögern, "wäre (das) eine bittere Enttäuschung und würde bestätigen, was aufgrund der langen Planungsphase der Bahn zu befürchten war." Man wolle das Gespräch suchen.

Laut Bahn zu wenig Reisende für IC-Halt

Die Bahn hat mittlerweile schon auf die Anfrage des SWR reagiert und antwortete schriftlich: Man habe das Fernverkehrsangebot für Heilbronn ja schon getestet, unter anderem während der Bundesgartenschau 2019 mit dem ICE. Die Zahl der Reisenden sei "deutlich hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben". Das Nachfragepotenzial sei "zu gering, um ein eigenständiges Fernverkehrsangebot zu etablieren."

Während der BUGA 2019 hatte ein ICE den Heilbronner Hauptbahnhof angefahren SWR

Regionalverbands-Direktor Klaus Mandel empfiehlt, sich jetzt pragmatisch auf eine Verbesserung der Anschlüsse zum Fernverkehr außerhalb der Region zu konzentrieren. Das sieht auch Hans-Martin Sauter vom VCD so. Seine Forderung: "Lieber zuverlässige Anschlüsse, als vom Fernverkehr träumen." Und da liegt nach Meinung des VCD-Regionalverbands einiges im Argen: Die Anbindungen müssten zuverlässiger werden, die Umsteigezeiten ausreichend konzipiert werden. Das funktioniere in Stuttgart etwas besser, in Mannheim und in Würzburg nicht, auch nicht in Richtung Nürnberg über die Hohenlohebahn.

Ob der IC-Halt in Heilbronn jemals kommen wird? Sauter lacht: "Ich bin jetzt in einem Alter, wo man bestimmte Dinge nur noch mit Glück erleben kann," sagt er. Er gehe jedenfalls davon aus, dass der Fernverkehr um Heilbronn auch in Zukunft den "berühmten Bogen" machen wird.