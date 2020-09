Die traditionellen Weihnachtsmärkte in Forchtenberg und Schöntal sowie "Advent am Schloss" in Künzelsau finden in diesem Jahr nicht statt. Darauf haben sich die Bürgermeister der drei Kommunen im Hohenlohekreis verständigt.

Das Alte Rathaus in Künzelsau, der Weihnachtsmarkt dort findet dieses Jahr nicht statt Olivier Schniepp Foto Linke GmbH Wie die Künzelsauer Stadtverwaltung mitteilte, sind die Weihnachtsmärkte in Forchtenberg, Schöntal und Künzelsau zwar abgesagt, es soll aber verschiedene Aktionen in der Vorweihnachtszeit geben. Derzeit werde an Konzepten gearbeitet. Vorbereitungen für Weihnachtsmärkte müssten schon laufen Um die Weihnachtsmärkte wie geplant durchzuführen, müssten die Vorbereitungen dringend starten oder schon laufen, so der Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann. Es lasse sich aber nicht vorhersehen, mit welchen Einschränkungen im Dezember zu rechnen sei. "Den Markthändlern und anderen Beteiligten im Extremfall kurzfristig absagen zu müssen, dieses wirtschaftliche Risiko und die größere Ansteckungsgefahr wollen wir nicht eingehen. Letztendlich hängt alles von dem dann aktuellen Infektionsgeschehen ab." Stefan Neumann, Bürgermeister Künzelsau Trotzdem weihnachtliche Stimmung in den Kommunen Auf weihnachtliche Stimmung müssten die Künzelsauer in ihrer Innenstadt aber nicht verzichten, heißt es in der Mitteilung: Straßen und Plätze werden wie gewohnt mit Lichtern und Tannengrün dekoriert. "Liebevoll geschmückt" werde auch in Forchtenberg, so Bürgermeister Michael Foss: "Corona soll uns nicht die vorweihnachtliche Stimmung nehmen." Der Forchtenberger Weihnachtsmarkt zieht jährlich viele Menschen über den Hohenlohekreis hinaus in die rund 5.000-Einwohner-Stadt. Großveranstaltungen bis Ende des Jahres wegen Corona-Pandemie verboten Ansonsten vertrösten die Kommunen auf das nächste Jahr: "Die Verwaltung und der Gemeinderat der Gemeinde Schöntal sind sich einig darüber, dass im Jahr 2021 wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden soll", sagte Bürgermeister Joachim Scholz. Großveranstaltungen bleiben noch bis Ende des Jahres wegen der Corona-Pandemie verboten. Ob und wie sie in Heilbronn-Franken stattfinden können, ist vielerorts noch unklar.