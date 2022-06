Hohenloher haben die meisten Arbeitsstunden

Im Hohenlohekreis haben die Menschen während der Coronakrise am meisten gearbeitet. Insgesamt ist die Zahl der Arbeitsstunden in Baden-Württemberg zurückgegangen, berichtet das Statistische Landesamt. Verglichen wurden die Zahlen für die Jahre 2019 und 2020. Demnach ist die Hauptursache für den insgesamten Rückgang die viele Kurzarbeit. Auf die Landkreise bezogen haben die Hohenloher am meisten gearbeitet: 1.348 Stunden im Jahr pro Erwerbstätiger im Schnitt. Der lag in der gesamten Region Heilbronn-Franken bei 1.326 Stunden. Allerdings betonen die Landesstatistiker, dass die Zahlen keine Rückschlüsse auf den besonderen Fleiß in einer Region zuließen. "Ein Glück", mögen sich jetzt die Menschen im Landkreis Tübingen denken, denn sie sind in dieser Statistik das Schlusslicht.