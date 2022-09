Zukunft des alten Hohenloher Krankenhauses im Kreistag

Was passiert mit dem alten Hohenloher Krankenhaus in Künzelsau? Am Montag entscheidet der Kreistag über die Zukunft des Gebäudes.

Der Kreistag des Hohenlohekreises beschäftigt sich in seiner Sitzung mit der Frage, was mit dem alten Hohenloher Krankenhaus in Künzelsau geschehen soll. Das alte Krankenhaus sei mehrfach bautechnisch untersucht worden, heißt es in einer Beschlussvorlage. Die Bausubstanz sei schlecht. Alle angedachten Projekte seien an zu hohen Umbau- und Sanierungskosten gescheitert. Zwei Möglichkeiten stehen zur Diskussion Aktuell werde das Gebäude etwa als Flüchtlingsunterkunft und als DRK Rettungswache genutzt. Der Landkreis selbst habe kein Interesse am Gebäude. Laut Hohenlohekreis gibt es zwei Möglichkeiten: Das Areal so wie es ist zu veräußern oder das alte Krankenhausgebäude abzureißen. Im Anschluss könnte die Freifläche dann verkauft werden. Nicht betroffen von einem möglichen Abriss wäre das bestehende Ärztehaus. Seit Ende 2019 ist der Krankenhaus-Standort Künzelsau Geschichte. Fast 170 Jahre lang gab es in der Stadt ein Klinikum. Der Kreistagsbeschluss, die stationäre Versorgung im Hohenlohekreis in Öhringen zu konzentrieren, war nicht unumstritten.