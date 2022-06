Hohe Beanstandungsquote bei Alkoholtestkäufen

Bei Alkoholtestkäufen im Main-Tauber-Kreis musste jeder zweite Testkauf beanstandet werden. Das teilte jetzt das Landratsamt mit. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona keine Alkoholtestkäufe gab, schickte das Jugendamt des Main-Tauber-Kreises jetzt wieder seine Testkäufer los- und das mit fragwürdigem Erfolg. Bei 58 Besuchen in Einzelhandelsgeschäften, Getränkehandlungen und Tankstellen bekamen die jugendlichen Testkäufer in 30 Fällen die hochprozentigen Brände, und zwar ohne ihren Ausweis vorlegen zu müssen. In 13 Fällen wurde der Ausweis verlangt, die hochprozentige Ware dennoch verkauft. Damit stieg die Quote der Verstöße von 30 auf 52 Prozent. Die Kassierer müssen jetzt mit erheblichen Bußgeldern rechnen.