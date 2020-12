In Schwaigern (Kreis Heilbronn) gibt es am Mittwoch im Vorfeld des Bürgerentscheids eine Online-Info-Veranstaltung zu den geplanten Hoffnungshäusern. Seit Monaten schwelt in Schwaigern der Konflikt um den Bau von drei Hoffnungshäusern, einem integrativen Wohnprojekt der Stiftung Hoffnungsträger. Geplant sind drei Häuser mit 20 bis 24 Wohnungen auf drei Etagen. Dort soll bezahlbarer Wohnraum für Geflüchtete und Einheimische angeboten werden, wobei die Stiftung die Wohnungen zu gleichen Teilen an beide Gruppen vermietet. Nachdem der Gemeinderat im Herbst 2019 dem Projekt zugestimmt hatte, haben jetzt Ende September die Bürger das letzte Wort. Am 27. September gibt es einen Bürgerentscheid. Am Mittwoch will die Stiftung Hoffnungsträger von 18 bis 19 Uhr in einem so genannten Zoom-Meeting das Projekt nochmals vorstellen und Gelegenheit zu Fragen geben.