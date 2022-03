Hilfskonvoi nach Polen unterwegs

Ein Konvoi mit Hilfsgütern aus dem Kreis Schwäbisch Hall wird voraussichtlich am Freitagmittag im polnischen Partnerlandkreis Zamość eintreffen. Er war am Donnerstagmorgen gestartet. An Bord sind unter anderem 230 Feldbetten aus dem Bestand des Krisenmanagements der Stadt Crailsheim. Sie sollen an der polnischen Grenze Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, die derzeit in immer größerer Zahl in der Region eintreffen und teils unter freiem Himmel schlafen müssen, heißt es. Es wird erwartet, dass die insgesamt drei Feuerwehrfahrzeuge im Verlauf des Wochenendes wieder zurückkehren. Insgesamt werden bei der Aktion unter Federführung des Landratsamts über 2.400 Kilometer in wenigen Tagen zurückgelegt.