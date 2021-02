Das Heimspiel der Crailsheim Merlins gegen Würzburg am Donnerstagabend ist auf den 3. März verschoben worden. Nach der Länderspielpause im Februar und den Corona-Testungen musste der Spielplan geändert werden, teilte der Verein mit. Das Heimspiel startet jetzt am 3. März in der Hohenlohe Arena in Ilshofen um 20:30 Uhr.