Bei Kontrollen in der Betriebsstätte eines Postdienstleisters haben Beamte des Hauptzollamts Heilbronn 15 Kilogramm Marihuana entdeckt. Genauer gesagt, erschnüffelte Spürhund Luc die Drogen. Das Rauschgift befand sich in mehreren luftdicht verpackten Paketen, die in Spanien versandt wurden. Der Straßenverkaufspreis, der mit den Drogen hätte erzielt werden können, beläuft sich laut Zoll auf knapp 150.000 Euro.