Das weihnachtliche Nightshopping in Heilbronn am 5. Dezember ist coronabedingt abgesagt. Das teilt die Heilbronn Marketing GmbH mit. In der aktuellen Situation sei es nicht angebracht, die Kunden alle zu einem festen Termin zum Shoppen einzuladen und somit Enge und Gewusel in Kauf zu nehmen, heißt es in einer Mitteilung. Die Kunden sollten ihre Einkäufe dieses Jahr auf die gesamte Vorweihnachtszeit ausdehnen, so die Empfehlung der Stadtinitiative. Die Hygienekonzepte und Abstandsregeln wegen Corona seien eingespielt und hätten sich bewährt. Da auch der Heilbronner Weihnachtsmarkt dieses Jahr ausfällt, soll es in der Stadt mehr festliche Beleuchtung und Dekoration geben.