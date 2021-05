per Mail teilen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in der Heilbronner Innenstadt hat die Polizei drei Männer festgenommen. Sie sollen bei dem Streit Mitte Mai einen 25-Jährigen mit einem Schlagstock, einem Messer und Fausthieben schwer verletzt haben. Die Polizei musste damals mit einem Großaufgebot in die Innsbrucker Straße ausrücken, nachdem Mitglieder zweier Familien gegen 22 Uhr aufeinander losgegangen waren. Bei den Festgenommen handelt es sich um zwei 19-Jährige und einen 23-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle wegen versuchten Totschlags. Alle drei sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.