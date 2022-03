Große Sammlung von Sachspenden

Die Feuerwehr Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) sammelt noch bis Sonntag Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Benötigt werden vor allem Medikamente wie Schmerzmittel und Antibiotika, Verbandsmaterial, Taschen und Gaslampen, Akkus, Powerbanks und haltbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel. Kleidung wird nicht gesammelt, weil die Transportkapazitäten begrenzt sind. Die Spenden können noch am Freitag von 17 bis 19:30 Uhr sowie Samstag und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr in der Riemenstraße in Bad Rappenau abgegeben werden. Unabhängig davon sucht die Stadtverwaltung Wohnungen für Geflüchtete, Ehrenamtliche, die bei Behördengängen helfen und Menschen, die dolmetschen können.