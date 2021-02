per Mail teilen

Die Grippewelle ist in der Region bislang ausgeblieben. Landesweit gab es seit Oktober 48 Grippefälle, davon zwei in der Region, und zwar in den Kreisen Main-Tauber und Hohenlohe. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Influenza-Erkrankten zum jetzigen Zeitpunkt bei 830.