Gewerbepark Hohenlohe kann CO2-neutral werden

Der Gewerbepark Hohenlohe kann mit dezentralen und regenerativen Energieressourcen bald CO2-neutral werden. Das ist das Ergebnis einer Studie, die jetzt vorgestellt wurde. Die Studie haben Studierende der Hochschule Heilbronn am Campus Künzelsau durchgeführt. Dabei geht es darum, Energieverbrauch und damit CO2-Emmission zu verringern. Die Betriebe im Gewerbepark Hohenlohe könnten, so die Studie, bis 2030 überwiegend energieautark werden. Dazu sei ein Mix aus unterschiedlichen Energiesystemen wie Photovoltaik, Windkraft und Blockheizkraftwerk mit Biogasanlagen nötig. Dazu müssten insgesamt bis zu 60 Millionen Euro investiert werden. Teilweise planen Betriebe schon entsprechend. Angeregt wurde die Studie von der Initiative "Hohenlohe for Future".