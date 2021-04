Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Bereich Main-Tauber-Hohenlohe, Jana Kolberg, hat von der Landesregierung eine Entscheidung gefordert, wie die Schulen nach den Ferien weiterverfahren sollen. Kolberg sagte: "Am besten wäre es natürlich, wenn demnächst ein Beschluss gefasst werden würde, ab welchen Inzidenzen welche Regelung greift. Dann wissen die Eltern woran sie sind, aber auch die Schulleitungen und Lehrkräfte, wann sie wieder in welche Planungsschritte übergehen können. Da wäre jetzt ab sofort, finde ich, eine Regelung notwendig. Also die Lehrkräfte, die Schulleitungen, alle hängen in der Luft, auch die Eltern, wie geht es weiter. Also man braucht einfach auch eine Perspektive."