3.500 Quadratmeter Gerste abgebrannt

Am Montagabend gegen 19 Uhr geriet in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ein Gerstenfeld in der Nähe der Sportanlagen in Brand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 31 Personen im Einsatz und konnte das Feuer löschen, nachdem mehrere tausend Quadratmeter des Feldes abbrannten. In der Folge konnte ermittelt werden, dass drei strafunmündige Kinder im dortigen Bereich zündelten und die Flammen auf das Feld übergriffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 2.000 Euro.