In der Auseinandersetzung mit Bürgermeisterin Heike Naber haben die Listensprecher des Gemeinderats von Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) jetzt ein rasches Handeln des Landratsamtes im Main-Tauber-Kreis gefordert. Sie sehen den Dienstbetrieb im Niederstettener Rathaus akut gefährdet. Dies werde auch durch einen offenen Brief der Mitarbeitenden auf dramatische Weise verdeutlicht, heißt es in der Stellungnahme, in der erneut die vorläufige Dienstenthebung von Bürgermeisterin Naber gefordert wird. Das Landratsamt hatte dies vergangene Woche abgelehnt und mitgeteilt, das Disziplinarverfahren bis zum Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen auszusetzen. Eine kurzfristige Entscheidung sei unabdingbar, so die Räte, die an die Verantwortung von Landrat Frank appellieren und auf die Brisanz hinweisen. Der Gemeinderat werde die Angelegenheit beharrlich weiterverfolgen, heißt es abschließend.