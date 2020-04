per Mail teilen

Der Tourismusverband Liebliches Taubertal fordert die Übernachtungsbetriebe in seinem Einzugsgebiet auf, für die Zeit nach der Corona-Krise zu lernen. Ein Schwerpunkt dabei sind Aktivitäten im Internet. Für Gastgeber, die noch nicht online buchbar sind, gebe es ein kostenloses Beratungs- und Schulungsangebot, schreibt der Tourismusverband in einer Mitteilung. Darüber hinaus empfiehlt er den Vermietern, sich seinem Onlinebuchungssystem anzuschließen. Das Internet werde ein wichtiges Instrument sein, um nach der Krise noch von einem kurzfristigen Geschäft profitieren zu können. Reisen werden sich mehrheitlich über den Onlinereisemarkt entwickeln, heißt es in der Mitteilung wörtlich.