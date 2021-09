In Öhringen (Hohenlohekreis) ist am Samstagabend bei Bauarbeiten eine Gasleitung in der Blumenstraße beschädigt worden. Dadurch strömte Gas aus. Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe konnten das Problem lösen. Eine Gefahr der Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, heißt es. Neben der Feuerwehr waren auch Polizeikräfte des Polizeireviers Öhringen am Einsatzort.