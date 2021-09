per Mail teilen

In der Nacht auf Sonntag ist in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) eine Gartenhütte ausgebrannt. Eine Polizeistreife hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Weinsberg sucht noch nach Zeugen.