Fünf Kandidierende bei Bürgermeisterwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) treten fünf Kandidaten an. Der Gemeindewahlausschuss hat am Dienstagabend die Bewerber zugelassen. Eine Frau und vier Männer haben sich beworben. Franziska Regge aus Bad Wimpfen, Alexander Rist aus Billigheim, Sven Schneider aus Bad Wimpfen und Andreas Zaffran aus Bad Mergentheim. Weiterer Kandidat ist Dauerbewerber Samuel Speitelsbach. Gewählt wird am 24. Oktober. Gesucht wird ein Nachfolger für Amtsinhaber Claus Brechter (CDU), der nach vier Amtszeiten nicht mehr antritt.