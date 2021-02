per Mail teilen

In Lauffen am Neckar werden am Donnerstag die ersten Frühkartoffeln gepflanzt. Damit die Kartoffeln möglichst schnell reifen, wurden sie vorgekeimt und werden jetzt unter Folie gelegt. Gepflanzt wird traditionell die Sorte Annabelle, teilte das Landwirtschaftsamt mit. Läuft alles optimal, soll es spätestens zu Pfingsten die ersten heimischen Frühkartoffeln geben.